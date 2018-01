De ce ar fi crescut numărul de unionişti din Republica Moldova. Opinia Maiei Sandu

10:30

Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocări. Într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1, preşedintele Igor Dodon spune că pentru el a fost un an cu încercări, un an cu lupte politice pe intern – între preşedintele ţării şi majoritatea parlamentară, între diferite instituţii de stat, dar a fost şi un an cu realizări, transmite IPN.