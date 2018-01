Pachete mai bogate pentru donatori

20:40

"Galacticii" s-au inteles cu Valencia pentru transferul lui Rafa Mir, un atacant in varsta de doar 20 de ani. Potrivit Marca, Real va plati doar 500.000 de euro pentru acest transfer.Real Madrid l-a vrut pe Mir inca din vara, insa Valencia s-a opus transferului sperand ca-l va convinge pe tanarul jucator sa semneze prelungirea contractului. Mir a refuzat, iar acum Valencia s-a vazut nevoita sa accepte propunerea venita de la Madrid pentru a nu pierde gratis jucatorul la finalul sezonului.Marca noteaza ca pentru moment, Mir va juca la echipa de rezerve a Realului, in liga a treia, urmand ca din sezonul urmator sa fie luat in lotul primei echipe. Anuntul oficial al transferului este asteptat in zilele urmatoare, mai scriu jurnalistii spanioli. Mir i-a atras atentia lui Zidane dupa ce a marcat 22 de goluri in 44 de meciuri pentru echipa a doua a Valenciei.