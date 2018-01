CARE sunt zodiile care vor avea succes pe plan profesional în 2018

08:15

Evenimente 1472: Ștefan cel Mare acordă un important privilegiu comercial negustorilor brașoveni: libertate comercială deplină în întreaga țară și garantarea securității activității lor. 1521: Papa Leon al X-lea îl excomunică pe Martin Luther prin bula papală Decet Romanum Pontificem. 1749: Apare la Copenhaga, cel mai vechi ziar din lume, Berlingska Tidende. 1805: Restrângerea dreptului țăranilor moldoveni asupra fânețelor, pășunilor și pădurilor. 1833: Marea Britanie a preluat controlul asupra Insulelor Falkland. 1853: Apare la Sibiu Telegraful român, devenit ulterior, organul de presa al Mitropoliei ortodoxe de Sibiu. 1868: Restaurația Meiji în Japonia: Șogunatul Tokugawa este abolit; agenți din Satsuma și Chōshū pun mâna pe putere. 1870: A început construcția podului Brooklyn din New York, Statele Unite. 1899: Prima utilizare a cuvântului „automobil" a apărut într-un editorial din New York Times. 1922: Apare, la București, revista "Contemporanul". 1925: Benito Mussolini a scos în afara legii partidele de opoziție, Partidul Fascist devenind unicul partid activ în Italia. 1936: A fost alcătuit primul top de muzică pop, pe baza vânzărilor de discuri, publicat de revista "Billboard", New York. 1959: Alaska a devenit cel de-al 49-lea stat american. 1962: Papa Ioan al XXIII-lea îl excomunică pe Fidel Castro. 1966: Havana – Se creează Organizația de Solidaritate a Popoarelor din Africa, Asia și America Latină la conferința celor trei continente. 1987: Aretha Franklin a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, devenind astfel prima femeie din lume care a primit aceasta distincție. 1990: Decret-lege al CFSN privind înființarea și înregistrarea oficială a partidelor politice din România. 1990: Fostul lider al Panama Manuel Noriega se predă forțelor americane. 1993: Moscova – Parafarea acordului de dezarmare strategică START II ce prevedea diminuarea în, 10 ani, cu doua treimi a arsenalelor nucleare strategice ale Rusiei și Americii. 2004: Un Boeing 737 aparținând companiei egiptene private Flash Airlines s-a prăbușit în Marea Roșie; accidentul aviatic s-a soldat cu 148 de morți. Nașteri 106 î.Hr.: Cicero, politician și filosof roman (d. 43 î.Hr.) 1196: Împăratul Tsuchimikado al Japoniei (d. 1231) 1810: Antoine Thomson d'Abbadie, explorator și geograf francez (d. 1897) 1883: Clement Attlee, politician britanic (d. 1967) 1886: Ion Grămadă, scriitor și istoric român (d. 1917) 1887: August Macke, pictor german (d. 1914) 1892: J.R.R. Tolkien, scriitor și filolog britanic (d. 1973) 1897: Pola Negri, actriță americană de origine poloneză (d. 1987) 1901: Ngo Dinh Diem, politician vietnamez (d. 1963) 1907: Ray Milland, actor britanic (d. 1986) 1912: Emil Condurachi, istoric și arheolog român, Doctor Honoris Causa al Universității din Bruxelles (d. 1987) 1912: Wolf Aichelburg, scriitor de limbă germană din România (d. 1994) 1914: Adelheid de Habsburg-Lorena, fiica cea mare a împăratului Carol I al Austriei (d. 1971) 1929: Sergio Leone, regizor italian (d. 1989) 1929: Gordon Earle Moore, fizician, chimist și om de afaceri american 1930: Petre Alexandrescu, istoric român (d. 2009) 1945: Petru Godja, politician român 1946: John Paul Jones, basist englez (Led Zeppelin) 1946: Victoria Principal, actriță americană 1952: Gianfranco Fini, politician italian 1953: Gabriel Dorobanțu, interpret român de muzică ușoară 1956: Mel Gibson, actor și regizor australian 1962: Guillermo Fariñas, activist pentru drepturile omului cubanez 1963: Gavrilă Balint, fotbalist și antrenor român 1967: Ștefan Caraman, dramaturg, prozator și publicist român 1968: Marius Iriza, politician român 1969: Michael Schumacher, pilot german de Formula 1 1972: Ghervazen Longher, politician român 1977: Mayumi Iizuka, cântăreață japoneză 1984: Andrea Cassarà, scrimer italian 1989: Alex D. Linz, actor american 1989: Kōhei Uchimura, gimnast japonez Decese 1322: Filip al V-lea, rege al Franței (n. 1293) 1437: Caterina de Valois, soția regelui Henric al V-lea al Angliei (n. 1401) 1785: Baldassare Galuppi, compozitor italian (n. 1706) 1795: Josiah Wedgwood, ceramist englez, inovator al tehnicii industriale a ceramicii de artă 1838: Maximilian de Saxonia, Prințul Moștenitor al Saxoniei (n. 1759) 1865: Maria Ferdinanda de Saxonia, Mare Ducesă de Toscana (n. 1796) 1875: Pierre Larousse, lexicograf francez (n. 1817) 1914: Raoul Pugno, compozitor, organist și pianist francez (n. 1852) 1923: Jaroslav Hašek, romancier ceh (n. 1883) 1931: Joseph-Jaсques-Cesaire Joffre, mareșal, comandant șef al tuturor armatelor franceze (n. 1852) 1943: Kazuo Kubokawa, astronom japonez (n. 1903) 1948: Gustav Witt, astronom german (n. 1866) 1960: Victor Sjöström, regizor și actor suedez (n. 1879) 1961: Nicolae Hortolomei, chirurg, membru titular al Academiei Române (n. 1885) 1961: Hasso von Wedel, șef al propagandei Wehrmacht-ului (n. 1898) 1966: René Béhaine, romancier francez (n. 1880) 1973: Gherase Dendrino, compozitor român (n. 1901) 1981: Prințesa Alice, Contesă de Athlone (n. 1883) 1985: Nadia Popovici, pictoriță romîncă (n. 1910) 1992: Judith Anderson, actriță americană de origine australiană (n. 1897) 2005: Will Eisner, scriitor de benzi desenate, artist și antreprenor american (n. 1917) 2013: Sergiu Nicolaescu, regizor și actor român (n. 1930) Sărbători Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Gordie (calendar creștin-ortodox) Sf. Genoveva; Preasfantul Nume al Lui Isus (calendar romano-catolic) Sf. Malahia; Sf. Gordiu (calendar greco-catolic)