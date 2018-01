Noii șefi de la Autoritatea Națională de Integritate au depus jurământul în fața lui Igor Dodon

15:45

Am pășit, deja, în anul ce aduce cu șine împlinirea unui secol de la crearea statului național unitar român prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Se împlinea, astfel, în urma Marelui Război de Reîntregire a Neamului și a sacrificiului suprem făcut sub drapel de aproape 300 de mii de ostași, subofițeri și ofițeri români, un vis de veacuri al poporului nostru, de la Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoara și Mihai Viteazul, până la generația pașoptistă, cel de a aduce în granițele aceluiași stat toate teritoriile locuite de români și aflate vreme de secole sub dominația marilor imperii.