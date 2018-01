Veste uriașă pentru Simona Halep: Cum poate rămâne numărul 1 la Australian Open

14:30

2017 a fost un an excelent pentru Gal Gadot, care a avut roluri atât în Wonder Woman cât şi în Justice League, suficient cât să o transforme în actriţa cu cele mai mari încasări din 2017. Cele două filme au totalizat 1,4 miliarde de încasări la nivel global, ducând-o pe actriţă pe locul 3 global, după ce Vin Diesel (Fate of the Furious, xXx: The Return of Xander Cage) a luat locul 1 cu 1,6 miliare de dolari încasări.