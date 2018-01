Grav accident. Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu maşina în apropiere de Străşeni

10:30

De ieri calatorim in Ucraina doar cu pasapoarte biometrice Intrarea pe teritoriul Ucrainei este posibil doar in baza pasapoartelor biometrice. Un decret in acest sens a fost semnat acum cateva luni de Petro Poroshenko, iar decizia intra in vigoare incepand de ieri. Totodata, reguli mai stricte au fost impuse strainilor din tarile care fac parte din grupul de risc, intre acestia si cetatenii rusi. Astfel, in afara de faptul ca vor prezenta pasaportul biometric, acestora le vor fi preluate si amprente digitale. In prima jumatate a zile, apropae 3 mii de oamenii au intrat pe teritoriul tarii vecine, in baza noilor reguli, intre care 500 de rusi, scrie presa straina. Sursă: protv.md