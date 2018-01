Ce spun astrele azi, 2 ianuarie

14:01

Liderul Partidului Democrat din Moldova îi îndeamnă pe moldoveni să fie mai cutezători în aspirații, în 2018, dar și să dea dovadă de mai multă solidaritate socială pentru viitorul țării. ”Mai sunt câteva ore până în 2018. Vă doresc tuturor să intrați în noul an cu încredere în ziua de mâine și cu speranță în buna dezvoltare a țării noastre. Sunt convins că tot ce am construit sau am proiectat, fiecare cetățean în parte ...