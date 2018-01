(foto) Fenomenul Halo văzut la Chișinău în prima zi a anului: Curcubeu în jurul lunii

22:30

În ultima ediție din acest an cei de la HY NO ROCK au provocat la o discuție pe cei care joacă rolul de Moș Crăciun și Crăciunițe. Ce le place și ce nu, ce cadouri ar trebui să cerem și ce cer oamenii de obicei, toate acestea sunt doar câteva lucruri din cele menționate de eroii episodului. Articolul (video) „La mulți ani!” HY NO ROCK a provocat la o discuție Moș Crăciunii și Crăciunițele apare prima dată în #diez.