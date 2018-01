TRAGEDIE în muzica populară românească. Un interpret s-a sinucis

18:10

Trei cuvinte sunt garantate de anul nou: La mulţi ani! Cartograful Jakub Marian a creat o hartă unică, care detaliază exact cum să spunem acea frază onorantă în orice ţară a continentului Europa, scrie The Independent. Iată cum se spune La mulţi ani, în ţările din Europa: Albanian: Gëzuar Vitin e Ri Basque: Urte berri on Belarusian: З Новым годам Breton: Bloavezh mat Bulgarian: Честита Нова Година Catalan: Feliç/Bon any (nou) Croatian: Sretna Nova godina Cehă: Šťastný nový rok Danish Godt nytår Dutch: Gelukkig Nieuwjaar English: Happy New Year Estonian: Head uut aastat Finnish: Hyvää uutta vuotta or Onnellista uutta vuotta Frisian (West): Gelokkich Nijjier Galician: Feliz aninovo German: Schönes/Frohes/Gutes neues Jahr or Guten Rutsch (ins neue Jahr) Greek: Καλή χρονιά Hungarian: Boldog új évet Icelandic: Farsælt or gleðilegt followed by komandi or nýtt ár Irish: Athbhliain faoi Mhaise Duit Italian: Felice anno nuovo or Buon anno Latvian: Laimīgu jauno gadu Lithuanian: Laimingų naujųjų metų Luxembourgish: Glécklecht neit Joer Macedonian: Среќна Нова Година Maltese: Is-Sena t-Tajba Norwegian: Godt nytt år Romanian: Un An Nou fericit sau La mulţi ani Occitan: Bonna annada Polish: Szczęśliwego Nowego Roku Portuguese: Feliz ano novo Russian: С Новым годом Sami (Northern): Buore ođđajagi Sami (Southern): Buerie orrejaepie Sami (Lule): Buorre ådåjahke Sardinian: Bon’annu nou Scottish Gaelic: Bliadhna mhath ùr Serbian: Srećna Nova godina or Срећна Нова година Slovak: Šťastný nový rok Slovene: Srečno novo leto Spanish: Feliz Año Nuevo or Próspero Año Nuevo after Feliz Navidad Swedish: Gott nytt år Ukrainian: З Новим роком Welsh: Blwyddyn Newydd Dda