INCREDIBIL! Cum arată Capitala după Revelion 2018

11:40

A mai trecut un an, cu bune şi cu rele şi am păşit împreună în prima zi din 2018, pe care am întâmpinat-o alături de familie şi prieteni cu speranța că vom avea parte de un an mai bun.Tradiţional, astăzi moldovenii primesc în case cete de urători şi semănători. Citește mai departe...