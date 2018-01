Anul 2018 vine cu salarii mai mari

17:00

2017 a fost un an bun atât la calitatea producţiei, omogenitatea, dar şi la cantitatea recoltei. De aceasta părere sunt reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, cât şi cei ai asociaţiilor de fermieri din ţară. În 2017 procedura de subvenţionare s-a îmbunătăţit, astfel că mulţi fermieri au reuşit să-şi modernizeze întreprinderile. Autorităţile spun că vor continua să ajute producătorii agricoli să-şi sporească producţia oferind mai multe locuri de muncă în zonele rurale, dar şi să tatoneze noi pieţe de desfacere.În 2018 producătorii agricoli vor să beneficieze de o mai mare susținere de la stat, astfel încât produsele lor să fie mai competitive, iar moldovenii să poată consuma produse sănătoase.„Aseară am dorit să procur un litru de lapte într-un magazin - lapte moldovenesc –și nu am găsit, am procurat lapte produs în Ucraina.