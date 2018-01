Peste 31800 de persoane au traversat frontiera în noaptea de Revelion

14:00

Tradiţii şi superstiţii: Ce nu ai voie să faci în prima zi din an Înnoirea anului este aşteptată cu bucurie. Cercetătorii vad în obiceiurile populare care se desfăşoară în aceasta perioadă ritualuri de renovare simbolică a lumii, de alungare a spiritelor rele, sau de divinaţie, potrivit crestinortodox.ro. Noaptea de Anul Nou, precum şi ziua de 1 ianuarie reprezintă o perioadă încărcată de superstiţii. Astfel, oamenii cred că are o mare importanţă ce obiect vom avea în mână la trecerea dintre ani. Cu alte cuvinte, lucrul pe care vom pune mâna imediat după 12 noaptea va reprezenta cel mai important plan al vieţii în anul ce va urma, scrie stiripesurse.ro. O altă superstiţie este cea legată de dorinţa pusă la miezul nopţii. Aceasta nu trebuie rostită cu voce tare, întrucât nu se va mai îndeplini niciodată, ci rostită în gând şi neîmpărtăşită cu nimeni. Un lucru pe care oamenii nu au voie să îl facă în ajunul Anului Nou este să agaţe calendarul noului an înainte de 12 noaptea şi nici să întoarcă fila de calendar înainte de trecerea în anul următor, ambele atrăgând ghinionul asupra locuinţei. Tot de ghinion vom avea parte în perioada următoare şi dacă intrăm în noul an cu datorii sau fără bani în buzunar şi se spune că cel mai bine atragem norocul de partea noastră dacă avem bani noi, nefolosiţi, precum şi câte o bancnotă în fiecare portofel. În unele părţi ale ţării, oamenii încearcă pe cât posibil să nu strănute întrucât, spun aceştia, strănutul reprezintă un semn rău. În prima zi din an, ce coincide în calendarul ortodox de stil nou cu sărbătoare Sfântului Vasile, nu trebuie aruncat nimic din casă, nici măcar gunoiul, pentru a nu arunca odată cu el şi norocul. Totodată, ar trebui să aveţi mare grijă cu obiectele din locuinţă şi să nu spargeţi nimic în prima zi a noului an. Începutul este întotdeauna o perioadă de bucurie, astfel că nu ar trebui să plângeţi pe 1 ianuarie, spune tradiţia. Nu se înjură şi nu se folosesc cuvinte urâte în ajun şi nici în prima zi a noului an, pentru a nu avea parte de scandaluri şi certuri în perioada următoare, întrucât se spune că ceea ce facem de ajun şi de Anul Nou (1 ianuarie) vom face tot restul anului. Sursă: stiripesurse.ro