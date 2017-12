Descoperirea care ar putea schimba modul în care căutăm extratereștri

19:30

Superstiţiile de Anul Nou sînt respectate de multe persoane, care consideră că în acest fel le va merge bine în Noul An. Printre superstiţiile şi obiceiurile de sfîrşit de an se numără dansul în aer liber pentru sănătate şi Noroc şi umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper.O altă superstiţie este că Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru ca în următoarele 365 de zile să pr