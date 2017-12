SEMAFOR INSTALAT LA INTERSECȚIA SPRE DUMBRAVA

16:10

Atletico Madrid l-a prezentat oficial in ultima zi din 2017 pe Diego Costa, transfer care fusese finalizat de mai multe luni insa atacantul spaniol cu origini braziliene nu a putut fi legitimat pana acum din cauza interdictiei la transferuri primita de Atletico de la FIFA.Campion in sezonul trecut cu Chelsea, Diego Costa a fost instiintat de Antonio Conte ca nu va mai conta pe el iar Costa a ales sa revina la Atletico, chiar daca acest lucru a insemnat o pauza de 6 luni cu un an inainte de Campionatul Mondial."Am asteptat acest moment mult timp, vreau doar sa fiu in forma pentru a putea evolua cat mai rapid. M-am saturat de antrenamente, vreau sa joc" a spus jucatorul de 29 de ani la prezentare.