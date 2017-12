Donald Trump, noi reacţii la protestele din Iran

21:40

Chiar daca alegi sa vorbesti cu un psiholog, un psihiatru sau un consiler de cuplu, aceasta terapie ajuta la rezolvarea problemelor de intimitate. Contrar asteptarilor, nu este nimic cudat, deviant sau kinky in spatele usilor unui astfel de terapeut. De fapt, terapia sexuala se aseamana foarte mult cu celelalte forme de terapie si consiliere, cum ar fi terapia de cuplu. In cabinetul terapeutului veti discuta despre probleme care va deranjeaza, astfel terapeutul va strange detalii despre viata intima, dupa care va formula scopuri tinta sau teme pentru acasa pe care tu impreuna cu partenerul tau le veti pune in aplicare in intimitatea propriului dormitor. Pacientii se declara uimiti de rezultatele pe care aceasta forma de terapie le are, si de progresele pe care le fac, in ciuda emotiilor initiale. Terapeutul va va ajuta sa rezolvati problemele emotionale precum disfunctiile erectile. “Terapia sexuala incepe cu invatarea despre anxietatea de performanta si apoi continua cu studierea liniilor de comunicare in cuplu” explica Drogo Montague, urolog si profesor de chirurgie la Cleveland Clinic Lerner Collage of Medicine, Ohio. Daca in cabinetul de terapie nu se intampla absolut nimic de natura sexuala, terapeutul va sugera anumite lucruri pe care cuplul va trebui sa le faca acasa, pentru ca terapia sa dea roade. Temele vor incepe gradual, iar un exemplu de tema de inceput este atingerea partenerului pe tot corpul, exceptie facand sanii si zona genitala. Scopul acestui exercitiu este acela de a experimenta atingerile si senzatia apropierii, fara a grabi lucrurile. Pe masura ce terapia avanseaza, si exercitiile sugerate cuplului merg mai departe, ajungandu-se si la contactul sexual propriu-zis. Daca problemele pe care le intampini sunt legate de viata de cuplu, si nu neaparat de tine ca individ, o idee foarte buna este sa mergi la terapie impreuna cu partenerul/partenera ta. In cazul in care, totusi, dificultatile intalnite tin numai si numai de persoana ta, este perfect normal sa mergi singura la terapie. Terapia sexuala este foarte eficienta, 93% din cuplurile care au incercat-o declara ca le-a imbunatatit considerabil viata sexuala. Daca nu mai ai relatii intime, acest gen de program de poate ajuta. Daca problemele de natura sexuala te impiedica sa iti incepi o familie, terapia se va adresa problemelor de natura psihologica. E important sa ne amintim ca terapia sexuala este un fel de consultanta, deci nu va da rezultate daca probleme pe care le intampini sunt de natura strict medicala. In concluzie, nu conteaza daca esti single sau intr-o relatie, casatorit sau in concubinaj, gay, straight sau bisexual, terapia sexuala te poate ajuta sa iti rezolvi problemele de natura intima si sa depasesti orice fel de perioada de impas din punct de vedere al vietii sexuale. Text: Ruxandra Urziceanu