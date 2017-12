Discursul lui Merkel: „27 de state din Europa trebuie încurajate să formeze o comunitate solidară”

14:40

După ce au pășit în 2018 locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific, și alte state urmează să întâmpine noul an. La ora 12.00 (ora Moldovei) focurile de artificii au marcat intrarea în Noul An în aceste insule, cunoscute în întreaga lume și sub denumirea de Insula Crăciunului.