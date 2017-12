Andrian Candu descrie în „roz” anul 2018, dar nu pentru că e an electoral

16:50

Sistemele antibalistice instalate de SUA în România şi Polonia constituie încălcări ale Tratatului forţelor nucleare intermediare, acuză Ministerul rus de Externe, denunţând montarea unor elemente antirachetă în Japonia şi avertizând că Rusia va lua măsuri militare pentru a face faţă noilor riscuri. The post Rusia amenință cu măsuri militare din cauza sistemelor antibalistice instalate de SUA în România, Polonia şi Japonia appeared first on Independent.