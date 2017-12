Ce spun astrele azi, 31 decembrie

06:00

Cum era aia? „Cele bune să se-adune, cele rele să se spele?“ Păi, bineînțeles! Se termină un an? Lasă, că vine altul. Sau, ca să parafrazez un personaj din Caragiale, „tânără ești, frumoasă ești, de nime’ nu depanzi“. Și ca să-ți meargă mult mai bine, iată sunt cele mai tari superstiții pentru ca vechiul an să se ducă și ca noul an să vină cu mult noroc ...