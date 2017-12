(video) Simona Halep trage tare la antrenamente

22:00

Toate semnele zodiacale au şansa să îşi schimbe viaţa în 2018, totul ţine însă de felul în care vor acţiona şi de modul în care se vor mişca planetele, scrie Ce se întâmplă, doctore?. Iată cum îţi va merge în dragoste sau cum te vei poziţiona la capitolul finanţe! Berbecul Profită de acest an! Munceşte din greu când trebuie, dar nu-ţi fie frică să te relaxezi şi să te distrezi bine. Anul acesta este al tău. Berbecii sunt, în general, oameni relaxaţi. Acest semn stelar este plin de viaţă şi de energie, şi aşa va fi şi în acest an, nimic nu pare să le stea în cale. În dragoste trebuie să îţi controlezi mania Cuvintele rostite fără prea multă gândire îţi pot afecta relaţia cu partenerul. Conform previziunilor, cuplurile căsătorite ar trebui să evite în mod conştient o relaţie extraconjugală. Trebuie să depuneţi mai multe efort pentru a vă consolida relaţia şi pentru a obţine rezultatele aşteptate. S-ar putea să vă confruntaţi cu o perioadă dificilă din mai până în noiembrie. În acest an este nevoie de un bun management pentru a evita abaterile financiare. De asemenea, acest lucru vă va ajuta să vă duceţi planurile la îndeplinire. Cu toate că lucrurile s-ar putea întâmpla treptat, munca voastră continuă va da rezultatele aşteptate. Taurul Viaţa va fi probabil mult mai puţin stresantă în acest an pentru nativul Taur. Nu se va mai lupta cu sentimentul că totul atârnă pe umerii săi. Acesta este anul în care vă retrageţi din lumina reflectoarelor şi vă relaxaţi. Planul amoros nu va fi unul benefic în acest an, veţi avea parte de dezamăgiri, iar diferenţele de opinie dintre tine şi partenerul (partenera de viaţă) vor fi la ordinea zilei. Puteţi lega noi iubiri sau vă puteţi reîntoarce la o veche dragoste, în acest an totul este posibil. În ceea ce priveşte finanţele, trebuie să fii foarte atent în acest an. Încearcă să eviţi cheltuielile suplimentare. Puteţi avea oportunităţi ample de a câştiga, dar este posibil să nu obţineţi rezultatele aşteptate. De asemenea, există şanse de pierderi financiare majore, în special în luna ianuarie. Pe de altă parte, încercaţi să obţineţi profit din proprietatea strămoşilor. Poţi lua un împrumut în încercarea de a-ţi îndeplini toate responsabilităţile. Va trebui să fii foarte atent la problemele juridice în această perioadă. Starea nativului Taur s-ar putea îmbunătăţi după luna octombrie. Cãlãtoriile legate de muncã pot fi benefice. Gemenii În acest an veţi simţi că aveţi mai multă energie decât de obicei. Veţi putea face multe lucruri noi. Puteţi încerca să demaraţi schimbări dramatice în viaţa voastră. Mai mult ca sigur că veţi începe proiecte noi, chiar dacă nu veţi renunţa şi la vechile hobby-uri în acest an. Viaţa amoroasă va fi minunată în acest an, atât pentru bărbatul din Gemeni, cât şi pentru femeia care face parte din această zodie. Dacă sunteţi singură, dar vă doriţi un partener, acest lucru s-ar putea întâmpla cât de curând. La ceilalţi, care sunt angrenaţi într-o relaţie, povestea se poate finaliza cu o căsătorie. Nu veţi avea probleme nici cu finanţele în acest an. Este posibil să obţineţi noi surse de venit care v-ar putea creşte câştigurile. Cu toate acestea, trebuie să vă controlaţi cheltuielile, deoarece acestea pot creşte mai mult în comparaţie cu anul precedent. Pe de altă parte, la începutul anului veţi lupta puţin în încercarea de a câştiga bani, dar, treptat, lucrurile se vor rezolva şi veţi putea să vă atingeţi toate obiectivele. Racul Nativii din Rac vor avea şi în acest an emoţiile mereu în schimbare, îşi vor păstra latura materialistă şi anxioasă. De asemenea, Racii vor călători mult în acest an alături de partenerul de viaţă. De asemenea, cei singuri au toate şansele să îşi găsească pe cineva. Cuplurile căsătorite nu vor renunţa nici în acest an la aventurile extraconjugale. Din punct de vedere financiar, acest an va fi unul bun. Este posibil să dobândeşti noi surse de venit, dar te vei confrunta şi cu dificultăţi financiare din cauza costurilor suplimentare.. Dacă este necesară o investiţie mare în afaceri, care va fi benefică pentru tine, fii atent la toate detaliile. Leul Personalitatea Leului s-ar putea schimba puţin pentru a se adapta circumstanţelor care vor veni în 2018. Acest lucru ar putea ajuta la construirea caracterului lor şi la întărirea personalităţii lor complexe. Viaţa amoroasă a Leului ar putea cunoşte urcuşuri şi coborâşuri în acest an. Poţi observa agitaţia în comportamentul partenerului de viaţă, dar nu te deranja, pentru că fiecare problemă are o soluţie. Se aşteaptă ca lucrurile să se stabilească în curând şi toate problemele tale pot dispărea. Ba mai mult, poţi planifica o excursie în străinătate cu iubitul, asta pentru a petrece un timp de calitate. Din punct de vedere financiar anul acesta pare a fi minunat pentru cei născuţi în acest semn zodiacal. În 2018 este posibil să nu te confrunţi cu o criză financiară. E de aşteptat să investeşti într-o nouă proprietate sau un teren, sau să renunţi la o proprietate actuală. Deciziile tale corecte şi intelectul tău ascuţit îţi pot oferi beneficii uriaşe. Cu finanţele sporite, cheltuielile ar putea creşte. Aşadar, păstrează un control al bugetului şi planifică bine finanţele. De asemenea, e bine ca în acest an să nu crezi orbeşte în oameni.