Rodica Ciorănică nu va mai prezenta emisiunea „O Seară Perfectă”: Prezentatoarea și-a anunțat plecarea

15:20

Accident grav la Mitoc, Orhei.Trei tineri spitalizați Trei tineri au ajuns la spital in stare grava, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit violent cu un Opel. Totul s-a intamplat in satul Mitoc, Orhei. Potrivit politiei, accidentul a avuc loc ieri, in jurul orei 17:00. Soferul, in varsta de 20 de ani, fiind la volanul unui Ford a lovit violent din spate un Opel, care intra in satul Mitoc. In urma impactului puternic, soferul Opel-ului, impreuna cu alti doi pasageri au fost transportati in stare grava la spitalul Raional Orhei. Alte circumstante se stabilesc. Oamenii legii spun ca a fost pornita o cauza penală. Sursă: protv.md Record Accident grav la Mitoc, Orhei.Trei tineri spitalizați apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.