Calendar istoric și creștin ortodox - 30 decembrie

Serviciul de masă pe care nu l-ai folosit niciodată Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate acele farfurii, castroane etc pe care le-ai primit in dar de ziua ta sau la nunta. Asadar, sorteaza-le in doua categorii: in prima pune-le pe cele care vrei sa le folosesti si in cealalta pe cele de care vrei sa scapi (le poti oferi cadou sau sa incerci sa le vinzi). Lucrurile pe care voia să le donezi Indiferent ca este vorba despre haine, carti, jucarii sau biciclete, este intotdeauna o idee buna sa donezi lucrurile (in stare perfecta de fuctionare) prea putin folosite. Alimentele pe care le-ai cumpărat vara trecută De obicei, oamenii cumpara o multime de alimente in timpul verii pentru a merge la gratare, la iarba verde etc. Insa unele dintre aceste produse incep sa expire si ocupa degeaba locul in dulap sau frigider. Spre exemplu, un borcan cu sos barbeque deschis trebuie consumat in cel mult o luna, daca este tinut in dulap sau 4 luni in frigider. Cutia cu ciuperci deschisa, la fel, este bine sa sa folosesti alimentele in cel mult o luna, dupa aceea produsele incep sa se usuce sau devin lipicioase. Semintele, in schimb, pot fi consumate in doua-trei luni, apoi scapa de ele daca nu le-ai consumat. Hârtiile pe care sigur nu le vei citi Daca spre exemplu, ai primit in urma cu 6 luni plicul cu rapoartele despre ce-ti face fondul privat de pensii, cu siguranta ca nu te vei apuca sa le analizezi acum. Asa ca scapa de ele, ca si de facturile pe care le-ai achitat deja, ori de manualele de utilizare a unor dispozitive pe care le-ai dat sau care zac in cine stie ce colt al casei si pe care nu le vei folosi niciodata.