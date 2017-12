Roboții vor lăsa 800 de milioane de oameni fără loc de muncă până în 2030

15:00

Vincent Asaro, unul dintre cei mai cunoscuţi mafioţi din New York şi personajul care a inspirat câteva filme ale lui Martin Scorsese, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru că a ordonat asasinarea unui bărbat care i-a tăiat calea în trafic, scrie The New York Times. Asaro, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul ultimelor decenii de jafuri şi asasinate, însă până în acest moment nu a fost niciodată condamnat la închisoare. În 2012, el le-a ordonat subalternilor săi să-i îi arunce în aer maşina unui bărbat ce i-a tăiat calea în trafic. În faţa acestei acuzaţii, Asaro a pledat vinovat, fiind condamnat la opt ani de închisoare, potrivit Mediafax. " „Nu-mi pasă ce se întâmplă cu mine. Orice pedeapsă pe care o voi primi va fi o pedeapsă pe viaţă", i-a spus Asaro judecătorului în timpul procesului. În ultimii 40 de ani, celebrul mafiot a fost acuzat de jafuri, crime, fiind suspectat şi că ar fi strangulat un bărbat cu un lanţ. Asaro a fost achitat într-un dosar în care era acuzat că ar fi comis un jaf, în 1978, de peste cinci milioane de dolari pe Aeroportul Internaţional John F. Kennedy din New York. Această poveste l-a inspirat pe Martin Scorsese să realizeze filmul „Goodfellas", unul dintre cele mai apreciate filme despre mafie din istorie. Vincent Asaro era capul familiei Bonanno. Procurorii americani susţin că încă din anii 1960 acesta a condus organizaţiile mafiote din New York, fiind amestecat în crime, pariuri ilegale, jafuri sau cămătărie. Sursă: independent.md