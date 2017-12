Chiar de sărbători, am fost la un pas de o întâmplare nefericită: un asteroid a trecut extrem de aproape de Pământ

10:50

O nouă Zonă de Control Vamal (ZCV) a fost deschisă la postul vamal „Otaci". Acesta se află în proximitatea postului vamal și va activa în regim 24/7, iar asta va duce la eliminarea aglomerării de autocamioane în punctul de trecere. Toate procedurile de vămuire vor fi efectuate în zona de control vamal aflată la 1,5 km distanță de frontieră, urmând ca în punctul de trecere să fie efectuată doar înregistrarea traversării și autorizarea scoaterii mărfurilor de pe teritoriul țării.