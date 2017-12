Grupul de inițiativă pentru referendumul de anulare a sistemului mixt de vot a depus actele la CEC

11:20

Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldată cu 13 răniţi, a fost un act terorist, a declarat joi preşedintele rus Vladimir Putin. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin în deschiderea unei ceremonii de decorare a militarilor ruşi care au participat la operaţiunile din Siria. "Şi, recent, […]