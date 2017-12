Peste 3000 de polițiștii vor fi la datorie în perioada Sărbătorilor de Iarnă

13:01

Orașul Bălți se sufocă în mormane de gunoi, care devin tot mai mari pe zi ce trece. Curțile blocurilor devin treptat bombe ecologice, prin care mișună șobolani și câini fără stăpâni. Autoritățile locale nu reușesc să colecteze și să evacueze tot gunoiul din oraș, după ce firma specializată s-a retras de pe piață, iar primarul […]