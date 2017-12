Motivul pentru care jumătate din școlile din Găgăuzia nu sunt pregătite să implementeze programul privind alimentația gratuită a tuturor elevilor

12:10

Antonia şochează din nou! Vedeta a apărut într-o ținută provocatoare ce îi accentua pieptul, şi şi-a expus mândră piercingurile În ultima vreme, Antonia este incendiar de sexy. După ce a apărut la Gala Elle Style Awards cu o ţinută care a atras privirile tuturor, totodată şi aprecierea, de această dată, artista s-a prezentat cu sânii la vedere, expunându-şi mândră piercingurile din sfârcuri. Vedeta apare într-o fotografie alături de Dana Săvuică şi Corina Bud şi a îmbrăcată într-o ţinută sporty, cu o bluză albă legată la mijloc şi cu o pereche de pantaloni largi. Părul prins într-o coadă strânsă şi cerceii mari şi rotunzi au completat perfect look-ul hip hop. Cel mai interesant aspect este bluza aproape transparentă, prin care se observă clar lipsa sutienului. Vedeta a dezvăluit că şi-a început viaţa sexuală la vârsta de 16 ani, cu iubitul din liceu. Iubita lui Alex Velea a povestit cum îi place să facă amor cu tatăl copiilor ei, mărturisind că cel mai mult şi-a pus pe "STOP" activitatea sexuală timp de doi ani. "Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: "De ce face lumea asta?!". Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Vreau să spun ambele, dar nu am cum (nr. îi place deasupra şi sub atunci când face sex). Îmi displace un bărbat care se gândeşte numai la plăcerea lui, care nu mă vede. Noi face dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea (n.r. jucării sexuale). Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva. Nuuu, ştiţi când?! Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Da, de animal (n.r. scoate sunete când are orgasm). Mi se pare normal să nu scoţi sunete, mi se pare anormal. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate", a povestit Antonia la emisiunea "Love is fun". Antonia a povestit în cadrul unui interviu că atât ea, cât şi Alex Velea nu aveau o relaţie serioasă când s-a aprins flacăra iubirii dintre ei. Mai mult, a declarat artista, cântăreţul şi Ana, fosta soţie, aveau deja făcute actele de divorţ când ea a apărut în viaţa lui. "„Nu a avut nimeni o relaţie solidă, adică nu e cazul. Avea o căsnicie care era pe pragul de… Nu şi-ar fi permis nimeni… (…). Dacă nu era vorba de vreun divorţ nici nu m-aş fi băgat. E prea mult zis: «băgat», totul a venit de la sine. În primul […]