Persoanele în stare de ebrietate nu vor avea acces în PMAN în seara de Revelion

Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice poliţiei să ofere detalii cu privire la o anchetă, deputaţii din opoziţie fiind de părere că legea reprezintă o încercare de a controla examinarea probelor de corupţie împotriva premierului Benjamin Netanyahu, relatează site-ul Reuters.