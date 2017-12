Explozie într-un supermarket din Sankt Petersburg, provocată de o bombă artizanală// VIDEO

12:20

Doi bărbați de 17 și respectiv 36 de ani, din raioanele Nisporeni și Anenii Noi, au fost arestați pentru 30 de zile, după ce au intrat în locuința unui bărbat din Nisporeni, l-au imobilizat și l-au bătut, furând 4650 euro și 120 lei. Anterior, unul dintre ei a fost condamnat pentru infracțiuni similare și omor […]