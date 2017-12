Premierul Pavel Filip, în vizită inopinată la Punctul vamal de trecere Leușeni

11:00

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi crearea primului parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park”. Acesta îşi va începe activitatea de la 1 ianuarie 2018. Parcul IT este fondat pe un termen de 10 ani, timp în care se planifică atragerea a circa 400 de companii IT. Scopul principal al noii structuri este asigurarea unei platforme organizaţionale cu un set de mecanisme şi facilităţi inovative pentru impulsionarea creşterii industriei tehnologiei informaţiei, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investiţiilor locale şi străine. Parcul IT va fi unul virtual, cu posibilitatea creării în perspectivă a infrastructurii fizice. Administratorul este numit de Guvern, pe un termen de 5 ani, iar administrația are statut de persoană juridică și activează pe principii de autofinanțare. De asemenea, Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei parcului şi Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor acestuia.