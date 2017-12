Partidul „Șor” a organizat pentru persoanele în etate – Balul de Revelion!

11:10

Analistul politic, Alexei Tulbure susține că anul politic 2018 reprezintă „o degradare politică a Republicii Moldova”. Contactat de TRIBUNA, analistul s-a referit la consecințele modificării sistemului electoral. „Eu cred că este un an al degradării situației democratice în Republica Moldova. Un an al degradării politice în Republica Moldova, pentru că în acest an a fost […]