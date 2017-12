Europarlamentar: UE nu vrea ca Moldova să devină dependentă de Moscova sau de Bruxelles

10:00

"Am discutat despre necesitatea protejării şi consolidării valorilor familiei tradiţionale în ţările lumii ortodoxe. Este un imperativ de importanţă majoră în condiţiile în care valorile creştine sunt supuse deprecierii. Am specificat că, în prezent, Moldova este un avanpost al lumii ortodoxe, o avangardă a luptei pentru valorile creştine. Biserica Ortodoxă este instituția cu cea mai mare autoritate în societatea moldovenească", a scris președintele pe facebook, potrivit unimedia.Patriarhul Kiril a primit invitația lui Igor Dodon de a efectua o vizită pastorală în Moldova şi de a participa la Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc la Chişinău, în luna septembrie, 2018. "În cadrul aflării în Moldova am convenit ca Patriarhul Kiril să viziteze și alte regiuni ale țării, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană", a mai scris Dodon.