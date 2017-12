Andrei Puțuntică și Alexandra Chiriacova au devenit posesori ai Cupei Moldovei la tenis de masă

09:10

Cer variabil și fără precipitații Un Craciun fara zapada si cu temperaturi primavaratice. Pentru astazi meteorologii anunta cer variabil, fara precipitatii, iar presiunea atmosferica ridicata. In cursul noptii, in nord se asteapta 0 grade, iar ziua vor fi 7 grade. In centru, noaptea se prognozeaza un grad, iar maxima zilei va fi de 8 grade. In sud, noaptea se asteapta 2 grade. Ziua, termometrele vor indica 9 grade. In capitala, minima va fi de 2 grade, iar ziua se asteapta 8 grade. In urmatoarele zile vremea usor se va incalzi. Sursă: protv.md Record Cer variabil și fără precipitații apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.