Tradiții și atmosferă de sărbătoare la Iarmarocul de Crăciun 2017

Vineri, 22 decembrie, apare ultimul număr al ziarului "Observatorului de Nord" din acest an. Iată ce subiecte găsiți în paginile ziarului: TABLETA DE VINERI// "S-a dus regele și noi am rămas cu comuniștii" CENTENAR//Noi aşteptăm Unirea din '40 TRADIȚIE//Iarmarocul de Crăciun// Programul acţiunilor MOLDOVA+//Farmaciile la sate, între afacere și necesitatea populației BILANȚURI//Ghenadie Muntean face bilanțul […]