În Turcia, peste 2700 de bugetari au fost concediați pentru presupuse legături cu organizații teroriste

04:10

În Rusia, activistul anticorupție și politicianul de opoziție Aleksei Navalnîi a depus, duminică seara, la Comisia Electorală Centrală setul de acte necesare pentru înregistrarea sa în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din martie anul viitor. CEC, care și-a prelungit cu câteva ore termenul limită de primire a actelor din cauza numărului mare de solicitanți, va lua o decizie în decurs de 5 zile. Navalnîi a declarat cu această ocazie că o eventuală realegere ca președinte a lui Vladimir Putin ar însemna încă 6 ani pierduți pentru Rusia. Recent, la conferința sa anuală de presă, Putin a spus că Navalnîi nu ar vrea decât să destabilizeze țara. Anterior, reprezentanți ai CEC-ului au declarat că Aleksei Navalnîi nu are dreptul să intre în cursa prezidențială pentru că are o condamnare penală pentru crime financiare, dar Navalnîi, care se află deja de un an în campanie, afirmă că procesul său a fost motivat politic.