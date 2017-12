De unde a găsit Dodon bani pentru a repara clădirea Președenției?!

18:01

Primului parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park” își va începe activitatea de la 1 ianuarie 2018. O astfel de decizie a aprobat azi cabinetul de miniştri sub conducerea lui Prim-ministrului Filip. Administratorul parcului IT a fost numit Sergiu Voitovschii pentru o perioadă de 5 ani. Scopul principal al noii structuri este asigurarea unei platforme…