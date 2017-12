Experiment: mănîncă 3 curmale zilnic şi vezi ce se întîmplă

19:30

La Piața Centrală brazii se vînd cu cel puțin 160 de lei. Majoritatea sînt aduși din pepinierele silvice din țară, transmite IPN.Dacă este pus în ghiveci cu nisip sau pămînt, fără rădăcină, pomul costă 200 de lei. Dacă are rădăcină, ajunge la 300 de lei. Prețurile cresc cu cît bradul este mai înalt și are crengile mai bogate.Potrivit Agenției „Moldsilva” în acest an în vînzare sînt aproape