Sute de costume de epocă din colecția muzeului Ermitaj vor fi expuse la Sankt Petersburg

11:31

Președintele Parlamentului Andrian Candu a declarat astăzi că premierul Pavel Filip urmează să propună repetat președintelui Igor Dodon cele 7 candidaturi la funcțiile de ministru. În cazul în care, Igor Dodon le va respinge pentru a doua oară, atunci va fi sesizată Curtea Constituțională. „Urmează ca Pavel Filip să propună repetat candidaturile fără nicio schimbare […]