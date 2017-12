Trei puncte de trecere de tip debarcader, rămân nefuncționale; Vezi care sunt acestea

20:30

Sâmbătă, Real Madrid şi FC Barcelona se întâlnesc în cel mai tare meci al finalului de an. El Clasico se va desfășura la o oră neobișnuită - 14:00. Chiar înaintea partidei, fostul căpitan al catalanilor i-a analizat pe Messi şi Ronaldo.