Declarațiile ambasadorului Peter Michalko, Șeful Delegației UE, privind Respectarea Drepturilor omului în cadrul Serviciilor Audiovizuale

Onorat Plen, Dragi colegi și stimați invitați, Anul acesta marcăm 25 de ani de când a fost instituit Parlamentul Republicii Moldova. Parlament care în timp învață nu doar să reprezinte, dar și să audă vocea poporului. După un sfert de secol, am reîntors cetățenilor dreptul de a-și alege deputatul, am creat un muzeu, pentru că lecțiile istoriei trebuie învățate, și am reevaluat rolul parlamentarilor,