Balul Brazilor 2017: A fost ales cel mai frumos Pom de Crăciun

Parlamentarii merg în vacanță! Mesajul emoționant al președintelui Parlamentului la finalul sesiunii Ultima ședință a Parlamentului din această sesiune a avut loc ieri. După analizarea și votarea mai multor proiecte de lege, președintele Parlamentului Andrian Candu a ținut să felicite deputații cu venirea sărbătorilor de iarnă. Acesta a totalizat succesele și realizările Parlamentului în această sesiune și a menționat că anul acesta sunt marcați 25 de ani de la instituirea Legislativului Republicii Moldova. "„Anul acesta marcăm 25 de ani de când a fost instituit Parlamentul Republicii Moldova. Parlament care în timp învață nu doar să reprezinte, dar și să audă vocea poporului. După un sfert de secol, am reîntors cetățenilor dreptul de a-și alege deputatul, am creat un muzeu, pentru că lecțiile istoriei trebuie învățate, și am reevaluat rolul parlamentarilor, din cei care, în principal, votează acte legislative, în cei care urmăresc impactul legilor asupra oamenilor. Mă bucur să constat că societatea și clasa politică a conștientizat necesitatea implementării calitative a legilor și nu doar monitorizarea mecanică și cantitativă a executării angajamentelor. Sesiunea de toamnă a Parlamentului a fost axată în principal pe controlul parlamentar. Împreună cu președinții de comisii am stabilit un plan de lucru și am reușit organizarea a 40 de audieri în comisii, precum și audieri în plen, inclusiv în probleme importante și sensibile cum este cea legată de examenul de bacalaureat sau de alimentația copiilor. Tot în 2017 am organizat audieri și consultări în 13 localități din țară în problema implicării femeilor în procesul decizional și combaterii violenței domestice. La aceste audieri au participat aproape 500 de persoane din rândul autorităților publice locale, centrale și societății civile. În noiembrie, am creat platforma de control parlamentar asupra executării Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și analiza acțiunilor realizate de țara noastră în acest domeniu. " În următoarea sesiune vom continua să urmărim cum lucrează legile adoptate și vom interveni de fiecare dată pentru asigurarea unei implementări fără sincope", a declarat speakerul Parlamentului. Totodată, acesta a subliniat că sincronizarea acțiunilor Parlamentului și Guvernului pentru promovarea agendei de reforme prioritare a continuat și în acest an. Au fost votate cele mai multe legi din foaia de parcurs înregistrate în Parlament. "„Am organizat zeci de dezbateri publice și am adoptat 325 de acte legislative, inclusiv reforma electorală, pachetul energetic, pachetul financiar bancar, reforma Guvernului. Eforturile de reducere a birocrației, vor continua și în 2018. Am lansat inițiativa de restructurare a Secretariatului Parlamentului, care va trebui să aducă o economie a banilor publici de peste 30 milioane de lei și o reducere a numărului angajaților cu cca 40%. Deoarece asigurarea libertății de exprimare și a pluralismului de opinii este o prioritate pentru actuala guvernare, am instituit un grup de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. Pe această platformă a fost prezentat săptămâna aceasta proiectul Codului audiovizualului și al Strategiei de dezvoltare mass-media. Vom promova, expertiza și examina aceste proiecte, deoarece o presă liberă și independentă este un element vital pentru democrație", a menționat președintele Parlamentului. Potrivit lui, în sesiunea