Procedura de intrare pe teritoriul din stânga Nistrului va fi simplificată

06:40

*Pentru a citi, ascultați: https://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g Scriu acest text într-un local de co-working. Am pe masă o tartă de spanac aparent sănătoasă și un capuccino cu un pom de Crăciun gingaș desenat din spumă. Ambele sunt mult prea scumpe. Dar acesta este prețul pentru Wi-Fi și spațiu împărțit cu tineri cu barbă, ochelari rotunzi de care […] The post Burghezia boemă: între latte cu lapte de migdale și existența plină de sens appeared first on Moldova.org.