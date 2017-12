(video) Doi bărbați heterosexuali s-au căsătorit ca să evite o taxă de zeci de mii de euro

Doi bărbați heterosexuali din Irlanda s-au căsătorit în Dublin pentru a evita plata unei taxe de zeci de mii de euro. În această țară, căsătoria între persoane de același sex a fost legalizată în mai 2015, precizează The Guardian.

