Opinie: Remanierea Guvernului – o mișcare surprinzătoare, dar necesară

Mama Berbec – Independenta Mamele Berbec sunt active, se sacrifica pentru copiii lor, insa nu se identifica cu ei. Ele vor continua sa se dezvolte, sa obtina diplome, sa faca afaceri si chiar sa plece in deplasari fara copii. Mamele Berbec stiu sa dea importanta timpului pentru ele insele, dar stiu si cum sa se apropie de copii, sa le acorde atentia si interesul necesare pentru ca acestia sa creasca frumos si armonios. Cand o mama Berbec spune NU, nu ramane, indiferent de cat de mult „se plang” cei mici. Mame Berbec celebre: Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Sarah Jessica Parker, Sarah Michelle Gellar, Kate Hudson, Mariah Carey, Celine Dion, Victoria Beckham. Mama Taur – Stabilitate Mamele Taur stiu cat de importanta este rutina pentru copii, asa ca le-o vor oferi fara doar si poate. Mamele Taur nu au nicio problema in a crea reguli stricte in ceea ce priveste ora de culcare, ora mesei sau a somnului de dupa-amiaza. Ele sunt tot timpul prezente in viata copiilor lor, iar acestia se simt in siguranta. Una din lectiile importante pe care o mama Taur le da copiilor ei este sa-si consume cu grija resursele: timp, bani, energie. Mame Taur celebre: Tori Spelling, Jessica Alba, Cher, Teresa Giudice, Lily Allen, Penelope Cruz, Uma Thurman, Cate Blanchett, scrie sfatulparintilor.ro. Mama Gemeni – Tinerete Mamele Gemeni sunt tot timpul la curent cu noutatile, ele nu sunt luate prin surprindere de tehnologie, muzica sau jocuri video. Mamele Gemeni sunt deschise, hobby-urile lor sunt interesante, iar stilul vestimentar foarte tineresc. Cine mai are nevoie de mall, cand sifonierul mamei are cele mai moderne haine. Mai mult, mamele Gemeni sunt studioase si nu se sperie de „De ce?”-urile copiilor lor. Ele isi incurajeaza copiii sa puna intrebari, sa descopere, sa invete. Mame Gemeni celebre: Angelina Jolie, Josephine Baker, Heidi Klum, Courtney Cox, Brooke Shields, Natalie Portman, Nicole Kidman, Alanis Morissette. Mama Rac – Instinct matern Mamele Rac sunt foarte grijulii. Ele isi cocolosesc copiii, iubesc reuniunile de famlie, petrecerile pentru care pregatesc gustari minunate. Mamele Rac sunt foarte sentimentale si inrameaza toate felicitarile facute de copii. Ele reusesc sa-si tina copiii aproape, chiar si dupa ce cresc, si casa lor este tot timpul plina. Mamele Rac vor avea mereu timp pentru o imbratisare, o incurajare sau un sfat. Mame Rac celebre: Gisele Bundchen, Pamela Anderson, Courtney Love, Selma Blair, Jessica Simpson, Edie Falco. Mama Leu – Joaca Mamele Leu sunt foarte jucause, dragastoase, isi umplu copiii de ruj de la atatia pupici. Mamele Leu isi duc copiii la tot felul de activitati extrascolare, atat de multe incat te intrebi daca cei mici mai au timp sa doarma. Pentru ca se mandresc cu copiii lor, ele vor avea vitrina plina de medalii, diplome si trofee. Mamele Leu sunt un model de ambitie pentru copiii lor, pe care ii protejeaza cu ferocitate. Mame Leu celebre: Madonna, Halle Berry, Jennifer Lopez, Martha Stewart, Whitney Houston, Kelis, Kate Beckinsale, Sandra Bullock. Mama Fecioara – Organizare Mamele Fecioara sunt o adevarata enciclopedie, nici n-ai avea nevoie de Google langa o mama din zodia Fecioara. In plus, mamele Fecioara sunt foarte organizate si vor avea tot timpul o evidenta foarte clara a celor mai bune jucarii, carucioare, hainute, gradinite, scoli, inca de pe vremea cand erau insarcinate. Atat timp cat nu ajung la extreme cu educatia, copiii lor le vor multumi pentru sfaturile primite. Mame Fecioara celebre: Salma Hayek, Jennifer Hudson, Shania Twain, Beyonce, Michelle Williams, Jada Pinkett-Smith, Nicole Richie. Mama Balanta – Rabdare Mamele Balanta stiu cand sa spuna pauza si sa miroasa trandafiri. Ele isi incurajeaza familia sa faca la fel atunci cand simt ca lucrurile o iau razna. Copiii lor au avut o zi proasta la scoala? Nu-i nimic, se relaxeaza intai cu o inghetata, apoi cauta rezolvarea problemei. Mamici grijulii, femeile Balanta nu vor uita nici de relatia cu sotul, asa ca le vor seta copiilor un model foarte romantic de mama. Mamele Balanta pun accent pe bunele maniere, dar si pe petrecerea timpului in familie. Mame Balanta celebre: Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Ashlee Simpson, Catherine Zeta-Jones, Hillary Duff, Sharon Osbourne. Mama Scorpion – Magie Mamele Scorpion sunt puternice, luptatoare, foarte bine organizate. Ele nu fac compromisuri nici cand e vorba de o alimentatie corecta, nici cand e vorba de teme. Casa lor este un sanctuar in care familia trebuie sa fie zen. Totusi, mamele Scorpion sunt obsedate de control si ar trebui sa lucreze la intelegerea faptului ca si copiii au minte sa gandeasca si sa ia decizii in ceea ce-i priveste. Mame Scorpion celebre: Demi Moore, Jenny McCarthy, Hillary Clinton, Kelly Rutherford, Julia Roberts, Calista Flockhart. Mama Sagetator – Aventura Mamele Sagetator nu slabesc niciodata ritmul. Alaturi de ele, copiii vor avea parte de nenumarate aventuri. Nu ar trebui sa mire pe cineva faptul ca cei mici stiu cateva limbi straine sau ca au un simt al umorului dezvoltat. Copiii lor invata de mici o lectie de pret: Cand viata iti ofera lamai, fa o limonada! Firi oneste, mamele Sagetator pun mare pret pe sinceritate si adevar, oricat ar fi de dureros. Mame Sagetator celebre: Britney Spears, Katie Holmes, Christina Aguilera, Katherine Heigl, Christina Applegate. Mama Capricorn – Etica Mamele Capricorn sunt piatra de temelie a familiei. Ele nu lasa lucrurile sa scape de sub control. Nu se sfiesc sa spuna NU, sunt foarte buni strategi si fac tot ce pot pentru a asigura familiei un mediu financiar stabil. Mamele Capricorn sunt traditionaliste si vor vorbi cu drag despre istoria familiei, despre parintii si bunicii ei. Cea mai mare teama a mamelor Capricorn este sa nu fie dezamagite de copii. Mame Capricorn celebre: Michelle Obama, Kate Moss, Annie Lennox, Donna Summer, Tina Knowles. Mama Varsator – Avangarda Mamele Varsator sunt la curent cu ultimele aparitii de carti, filme, muzica si limbaj de cartier. Ele sunt foarte conectate la prezentul copiilor lor si nu traiesc in vremurile propriei lor copilarii. Mamele Varsator sunt convinse ca scoala vietii este la fel de importanta ca diplomele universitare, asa ca isi vor incuraja copiii sa experimenteze. Le intereseaza prea putin parerea celorlalti si isi vor creste copiii dupa propriile reguli, fara prejudecati. Pentru ca le place sa socializeze, mamele Varsator vor da des petreceri la care vor invita prietenii copiilor lor. Mame Varsator celebre: Sheryl Crow, Elizabeth Banks, Alicia Keyes, Denise Richards, Sarah Palin. Mama Pesti – Grijulie Mamele Pesti au o inima de aur. Graviteaza in mod natural in jurul copiilor ei si le ofera dragoste neconditionata. Nimic din ceea ce fac copiii lor nu este gresit, ii lauda si ii incurajeaza. Unele mame Pesti isi ridica copiii pe un piedestal de pe care nu-i da nimeni jos si pretuiesc fiecare clipa pe care o petrec alaturi de ei. Copiii mamelor Pesti cresc cu o stima de sine foarte mare gratie adoratiei lor. Pasionate de arte, in general, mamele Pesti isi vor incuraja copiii sa le incerce pe toate, pentru a-si gasi talentul. Mame Varsator celebre: Kristen Davis, Cindy Crawford, Rachel Weisz.