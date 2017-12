Implicarea societății civile în politică, demonstrată chiar de partidele pe care le susțin: PAS este finanțat de ONG-uri care se declară independente

12:30

Chiar dacă a criticat noile candidaturi la funcțiile de miniștri, înaintate de Partidul Democrat, lidera PAS, Maia Sandu, nu are variante alternative, în afară de ea însăși. De această părere este jurnalistul român Victor Nichituș. Într-o postare pe blogul său, acesta o îndeamnă pe Sandu să se abțină de la critici, iar dacă are candidaturi […] Articolul Jurnalist român, despre reacția Maiei Sandu la noua componență a Guvernului: Dacă are sânge în sistem, și profesioniștii alături, să facă bine și să-i prezinte a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.