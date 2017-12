Cînd şi cu ce scop va merge Igor Dodon în Federaţia Rusă

13:10

Pavel Filip a precizat că astăzi este ultima ședință a Cabinetului în componența actuală. Totodată, premierul a precizat că înlocuirea celor șase miniștri nu avut la bază lipsa de performanțe ale persoanelor vizate.„Aduc mulțumiri colegilor care nu voi mai fi alături de noi în Cabinetul de Miniștri anul viitor, mulțumiri deosebite, pentru că această echipă a trecut prin una dintre cele mai complicate perioade din Moldova, criza economică, și iată rezultatele cu care am finalizat ultimii doi ani. Nimeni dintre cei care vor pleca nu are la capitolul performanță sau profesionalism nicio problemă. Plecarea lor are cu totul altă rațiune. Ei vor fi un factor cheie în continuarea activității, doar că în sfera politică”, a explicat Filip.Premierul a mai precizat că reforma guvernamentală trebuie dusă pînă la capăt, asta însemnînd depolitizarea Guvernului.