Terenul pentru construcția Judecătoriei Căușeni a fost identificat

Horoscop 21 noiembrie 2017. O zodie se va confrunta cu probleme financiare. Balanțele sunt sfătuite să fie atente la decizii. Află care sunt principalele previziuni ale zilei pentru zodia ta, potrivit teotrandafir.com: Berbec Horoscop 21 noiembrie 2017 Nu cu ton ridicat si nici cu predici severe ii vei convinge pe cei care nu sunt de acord cu tine sa te asculte, ci numai cu duhul blandetii! Lasa autoritatea deoparte, nu te lasa coplesit de orgolii, ci incearca sa abordezi conflictul de astazi cu maxima toleranta. Fara nervi, fara judecati de valoare sau etichete nemeritate, totul poate reveni usor la o binefacatoare stare de calm, ba chiar ai putea dezamorsa si unele din cele mai acerbe conflicte din jurul tau cu o asemenea atitudine. Ramai calm si amabil, n-are ce sa strice! Taur Horoscop 21 noiembrie 2017 Nu te astepta ca lumea sa fie de acord cu tine, pentru ca nu ai alaturi de tine oameni care gandesc la fel. Unii il iau pe nu in brate, altii critica tot ce aud, dar tu continua sa crezi in directia ta si gandeste pozitiv pana la capat. Nu te lasa invins de negatii, de comentarii acide, de conflictele de idei care se mai incing, ci conteaza sa-ti pastrezi tonusul pozitiv si sa nu tii cont de nimeni. Vei ajunge acolo unde doresti si vei fi mandru ca ai ramas ferm pe pozitie, iar cei care acum te critica, isi vor recunoaste infrangerea, dar nu atat de simplu. Gemeni Horoscop 21 noiembrie 2017 Nu te grabi sa extragi o concluzie cu iz negativ doar din cauza unui raspuns care, la prima vedere, te dezamageste. E posibil ca dupa o vreme sa mai apara informatii care sa repare situatia de acum, incat vei regreta ca te-ai pripit in concluzii. Unele lucruri au nevoie de mai mult timp pentru a se aseza pe teren sigur, ca atare, in cazul problemei care te framanta acum nu se poate spune ca ai ajuns inca la nivelul cel mai bun. Sunt probele inerente de pe parcurs ca in final sa primesti exact rezolvarea cuvenita. Mai ai rabdare inainte de a spune ce crezi despre aceasta situatie. Rac Horoscop 21 noiembrie 2017 E o placere sa-l vezi pe partenerul de suflet atat de implicat in proiectele comune, compania lui te incurajeaza, te motiveaza, te face sa depui eforturi si mai mari pentru a ajunge la scopurile care va avantajeaza pe amandoi. Ceea ce claditi acum impreuna, umar la umar, va fi de bun augur, deci aveti toate motivele sa trageti tare pentru a vedea acest vis implinit. E pentru binele vostru, al familiei voastre, al relatiei voastre, dar e nevoie de un consum de resurse din partea ambilor parteneri in mod echitabil. Nici unul nu pretinde eforturi doar de la celalalt, ci vasliti laolalta! Leu Horoscop 21 noiembrie 2017 Coincidentele fac parte dintr-un plan pe care noi oamenii nu il putem intelege, dar unele lucruri sunt atat de bine programate acolo sus, incat ne pot lasa fara cuvinte. Asta traiesti si tu acum, un noroc chior care apare la momentul potrivit in locul potrivit. Dupa ce beneficiezi de el, incepi sa faci un intreg sir de asociatii de idei prin care iti dai seama ca ar fi fost de ajuns doar o clipa care sa nu te mai lase sa ajungi la acel superb moment. Ai fi putut rata aceasta minune daca te-ai fi abatut si un singur pas mai intr-o parte de la calea principala, dar ai avut noroc si ai prins exact valul care te ducea acolo unde esti acum! Totul ca intr-o sincronizare perfecta! Fecioară Horoscop 18 noiembrie 2017 Mare grija la tranzactiile financiare ale acestei zile, pentru ca trece un oarecare risc prin portofelul tau. Ori esti chiar tu pe cale sa inchei o afacere proasta, sa cumperi un obiect care, mai tarziu, se va strica, ori trebuie sa deturnezi o suma mai mare de bani intr-o directie neplacuta, cum ar fi o amenda, repararea unui obiect de care ai mare nevoie si care s-a defectat, o factura uitata. Ai fi avut nevoie de acei bani pentru cu totul alte scopuri si cand acolo trebuie sa-i directionezi spre acest scop deloc placut. Surprizele de natura financiara au o tenta negativa, ca atare calculeaza fiecare banut cu prudenta. Balanță Horoscop 21 noiembrie 2017 Mare grija la deciziile categorice pe care esti gata sa le iei. S-ar putea sa fie niste alegeri facute in pripa care, mai devreme sau mai tarziu, te vor pune intr-o situatie dificila. Daca pe tine te scoate dintr-un impas, nu la fel se poate spune despre cei din jur, care vor primi decizia ta ca pe o veste bomba. Fii deci prudent cand spui azi un da sau un nu, pentru ca s-ar putea sa sune ca verdict pentru altcineva care chiar are nevoie de raspunsul tau. Daca e un refuz, fa-l sa nu sune ca o usa trantita in nas, ca sa nu strici de tot planurile unui coleg care avea nevoie de acest raspuns de la tine. Scorpion Horoscop 21 noiembrie 2017 Azi te joci de-a iubirea in cel mai copilaresc mod, pentru ca nu e momentul sa discuti despre planuri comune, despre viitor, despre decizii de cuplu cu o incarcatura capitala. Ia-o mai usor, bucura-te de tot ce simti, de fluturii din stomac, de distractia care insoteste fiecare clipa petrecuta in doi, fara sa pretinzi de la celalalt angajamente de cursa lunga. Vor veni si ele, dar azi cel mai bine e sa tratezi iubirea ca pe o aventura frumoasa in doi in care fiecare e liber sa experimenteze si sa se simta bine. Săgetător Horoscop 21 noiembrie 2017 Ai avea doua cai de evolutie intr-un proiect la care iti aduci contributia, dar nu poti merge pe ambele simultan, ca atare este vremea unei alegeri dificile. Amandoua au si avantaje si dezavantaje, ca atare cantareste-le cu mare atentie, fara a lasa emotia sa decida in locul ratiunii. Vei alege varianta optima pentru tine, dar nu o vei pune in aplicare decat atunci cand vei fi sigur ca detii toate mijloacele si informatiile de a transforma o idee intr-o reusita. Pana atunci studiezi, analizezi, muncesti, ca sa fii sigur ca e calea cea buna! Capricorn Horoscop 21 noiembrie 2017 Fara un program iesit din comun, te poti apleca asupra acelor activitati de rutina pe care le-ai tot amanat inainte. Fie ca faci ordine prin hartii, corespondenta sau acte, fie ca te ocupi mai serios de copii, te vei simti mult mai bine la finalul zilei ca ai reusit sa mai pui cate ceva la locul potrivit. Poti discuta despre o multime de lucruri marunte si aparent nesemnificative, dar dupa ce vei trage niste concluzii, iti vei da seama ca trebuia sa te ocupi odata si-odata si de ele. Azi a fost ziua potrivita! Vărsător Horoscop 21 noiembrie 2017 Nu poti trece, deocamdata, la etapa urmatoare a unui plan de la care aveai mari sperante si totul din cauza unei piedici venite de la o persoana care incearca sa-ti mai taie avantul. Nu renunta la scopul tau, dar asculta totusi sfaturile sale, pentru ca e posibil sa fie o idee buna, care va duce acolo unde vrei sa ajungi, dar pe alte cai decat ai ales tu prima data. Daca cineva te opreste, nu inseamna neaparat ca iti vrea raul, ci doar iti atrage atentia asupra unor puncte slabe in planurile tale, pe care le poti repara sau ocoli la timp. Pești Horoscop 21 noiembrie 2017 Orice discutie cu cei din jurul tau are efecte benefice asupra ta, pentru ca primesti de la fiecare idei interesante care merita puse in practica. E o placere sa cunosti oameni cat mai diferiti, cat mai multi, pentru ca toti sunt o sursa de inspiratie pentru tine. Unul iti spune ceva, altul iti da o idee din alta directie si vei reusi sa le aduni pe toate intr-un buchet unic ce va genera un succes de toata frumusetea. Creativitatea ta are la baza diversitatea umana, deoarece de la toti oamenii cu care intri azi in contact ai ceva de invatat si de castigat. Daca nimeresti in medii aglomerate, e ca si cum te-ai cufunda intr-o mare de idei creatoare.