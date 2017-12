(video) Bristol City 2-1 Manchester United: fosta a lui Ion Testemițanu a oferit surpriza serii în Cupa Ligii Angliei

08:10

Cântecul "All I Want For Christmas Is You", interpretat de Mariah Carey, a reuşit să se ridice, în decembrie 2017, pentru prima dată între primele zece poziţii ale topului american Billboard 100, scrie agerpres.ro.Cântecul de Crăciun, lansat în 1994, deşi a fost difuzat de peste 217 milioane de ori pe plan mondial pe platforma de streaming Spotify, nu a ajuns niciodată pe primul loc în topurile din Statele Unite şi Marea Britanie.