Chinezii sponsorizează Cupa Mondială: A 4-a companie a semnat cu FIFA

Noul telefon Galaxy A8 (2018) are o cameră frontală duală, ecran Infinity Display şi un design ergonomic. Camera duală frontală este alcătuită din două camere separate, astfel încât să puteţi comuta între cele două, cu funcţia avansată de Focalizare Live, puteţi ajusta cu uşurinţă efectul bokeh înainte sau după realizarea fotografiei, pentru a crea imagini de înaltă calitate.