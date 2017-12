Cât va plăti fiecare dintre noi în bugetul public?

16:20

Procurora Adriana Bețișor a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției de adjunct al șefului Procuraturii Anticorupție. Aceasta a întrunit voturile majorității membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), scrie ZdG. Potrivit sursei citate, Adriana Bețișor a obținut cel mai mare punctaj în concurs și a învins detașat pe ceilalți doi contracandidați ai săi, procurori […]