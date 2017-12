Sute de mii de vehicule Audi au fost chemate în service pentru remedierea unor defecţiuni

11:50

Un portavion britanic nou, "HMS Regina Elizabeth", o navă care a costat 3,1 miliarde de lire (3,5 miliarde de euro), are un "defect semnificativ", anunţă autorităţile britanice, potrivit publicaţiilor The Telegraph şi The Guardian. Conform unor surse militare, nava, intrată de mai puţin de o lună în Flota militară regală, are o fisură prin care intră circa 200 de litri de apă de mare pe oră. Forţele navale regale au confirmat existenţa ...